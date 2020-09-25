Корреспондент «Звезды» поднялась на борт Ил-76, с которого будет произведено десантирование в рамках учений «Кавказ-2020»

Сегодня одним из основных эпизодов стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» станет масштабное десантирование подразделений и военной техники ВДВ. На аэродроме в Ростовской области практически закончены последние приготовления.

Военно-транспортные самолеты Ил-76 полностью заправлены, экипажи прошли предполетную подготовку. Сейчас идет техническая проверка всех систем. Корреспондент «Звезды» поднялась на борт одного из самолетов, с которого будет произведено десантирование.

В общей сложности с аэродромов Ростовской и Саратовской областей в небо поднимутся 60 военно-транспортных Ил-76. Они выстроятся в две колонны и на минимальном расстоянии друг от друга выдвинутся на полигон Капустин Яр. С высоты 600 метров будут десантироваться 350 военнослужащих и 70 единиц боевой техники, которая уже загружена в самолеты.