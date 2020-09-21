Российские эксперты осуществят наблюдательный полет над Францией

Наблюдатели из Германии, Франции и Румынии совершат совместный полет над Российской Федерацией с аэродрома «Кубинка» с 21 по 25 сентября. Российские инспекторы в тех же числах проведут наблюдательный полет над Францией с аэродрома «Орлеан-Бриси».

Полеты над территориями двух государств будут выполняться в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В период с 21 по 25 сентября 2020 года в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения АН-30 с аэродрома "Кубинка"», - приводит РИА Новости слова Рыжкова.

Полет иностранных наблюдателей будет осуществляться строго по согласованному маршруту, а российские эксперты на борту воздушного судна будут контролировать соблюдение параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры. Аналогичным образом будет организован полет российских наблюдателей над Францией.

«Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия», - добавил Рыжков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.