Шойгу: Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье. Об этом Шойгу заявил на встрече с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

Также, по его словам, действия Москвы не направлены против третьих стран в этом регионе.

«Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией. И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелетами на нашу базу», - подчеркнул министр обороны РФ.

По его словам, Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие.

«С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть - призванная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот», - объяснил глава Минобороны.

Сергей Шойгу также уточнил, что действия и шаги РФ никогда не были направлены против Азербайджана.