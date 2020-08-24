Главный судья АрМИ-2020 озвучил итоги первого соревновательного дня

Генерал-майор Александр Перязев, главный судья Армейских международных игр-2020, заявил, что по итогам первого заезда конкурса «Танковый биатлон» уровень подготовки команд высокий и борьба между ними будет напряженной.

Перязев во время брифинга также отметил, что в Играх в этом году принимают участие 156 команд из 32 государств.

«Вчера, 23 августа, состоялись церемонии открытия на 20 конкурсах. И у нас уже есть результаты первого дня соревнований», - подчеркнул генерал-майор Александр Перязев.

Таким образом, по результатам первого заезда этапа «Индивидуальная гонка» лидирует команда Китая, на втором месте - Белоруссия, на третьем - Азербайджан.

Перязев отметил, что по результатам заезда все команды первого дивизиона улучшили свои показатели по сравнению с состязаниями прошлого года.

Он также добавил, что в этом году в «Танковом биатлоне» участвуют команды 16 государств – по восемь в каждом дивизионе. Сегодня на полигоне Алабино состоится заезд второго дивизиона (Мьянма, Вьетнам, Катар и Южная Осетия).

«Так же активно вступили в состязания участники конкурса «Безопасная среда». Там выставлено девять команд. Первое место занимает Российская Федерация, второе - Белоруссия, третье - Армения. Так же как и на Танковом биатлоне, временные показатели значительно превышены», - сообщил главный судья.

В еще одном конкурсе, «Мастер-оружейник», было представлено восемь команд. Лидирующие места занимают команды России, Узбекистана и Армении. По словам судьи, они показывают очень хороший результат, отрывы между командами незначительные.

Перязев отметил, что сегодня продолжатся состязания на 15 конкурсах, четыре из них - за рубежом - в Армении и Белоруссии.