Экипаж МРК «Ингушетия» ЧФ провел комплекс учений в Черном море

В акватории Черного моря экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия» провел комплекс корабельных боевых учений.

По сценарию учений, корабельные средства наблюдения в ходе выполнения задач в море выявили применение оружия по кораблю. Расчеты ПВО боевых постов «Ингушетии» отразили ракетный удар, который был произведен с борта корабля условного противника, применив зенитно-артиллерийское вооружение.

Получив данные о цели от собственных средств наблюдения и беспилотных летательных аппаратов, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

В ходе учебных мероприятий экипаж корабля выполнил артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям, провел практическое гранатометание для отработки действий по уничтожению подводных диверсионных групп условного противника во время стоянки корабля на незащищенном рейде.

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в морских полигонах акватории Черного моря.