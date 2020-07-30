Более 1,5 тысяч связистов ЮВО на Северном Кавказе осваивают новейшие цифровые комплексы

Более 1,5 тысяч связистов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае приступили к проведению полевого выхода на специализированных полигонах.

Военнослужащим предстоит совершенствовать мастерство в развертывании автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, полевых подвижных пунктов управления, узлов связи, проведении комплексных тренировок в различных диапазонах частот, а также освоить радиорелейную станцию связи Р-419-МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля КамАЗ, унифицированные радиостанции Р-166-0,5 на базе БТР-80, модернизированные аппаратные и другую технику.

Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения, время на развертывание и настройку аппаратуры уменьшилось в три раза, а дальность связи возросла в два раза.

На заключительном этапе подготовки связисты выполнят нормативы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи и проведут комплексные тренировки в различных диапазонах частот.

В полевых занятиях участвуют около 300 единиц спецтехники связи, в числе которых комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, поступившие в начале 2020 года для оснащения полевых пунктов управления в подразделения связи 49-й армии ЮВО. Они предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.