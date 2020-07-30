Российские мотострелки отразили нападение «террористов» на военные объекты в Таджикистане: видео

Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й военной базы РФ, которая дислоцируется в Таджикистане, отразили в ходе учений нападение условных террористов на военные объекты.

Согласно легенде учений, «боевики » попытались проникнуть на территорию военного городка, чтобы захватить вооружение и военную технику. По сигналу тревоги подразделение противодействия терроризму на бронетранспортерах БТР-82А выдвинулось к месту ЧП и оцепило назначенные районы, блокировало пути возможного отхода условного неприятеля и уничтожило «нападавших» огнем из стрелкового оружия и боевых машин.

Специалисты инженерно-саперного подразделения при помощи современных комплектов разминирования «Коршун» проверили местность на наличие взрывчатых веществ и осуществили условное разминирование территории. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, военнослужащие применяли холостые боеприпасы и имитационные средства.