Военные полицейские уничтожили вооруженную «банду» на учениях в Сибири

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили автомобиль условных боевиков и отразили нападение диверсионной группы «противника» на стратегически важный объект в ходе специальных учений в Омской области.

Согласно легенде учений, бронированный грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой, пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт военной полиции рядом с объектом, при этом ведя шквальный огонь из 220-мм самодельного миномета и стрелкового оружия. Военнослужащие группы быстрого реагирования оперативно прибыли на место происшествия и огнем из автоматов, пулеметов, а также при помощи вооружения БРДМ уничтожили «джихадмобиль».

После этого, противник предпринял стремительную атаку на КПП. Наступление было остановлено военнослужащими военной полиции, часть «боевиков» взяли в плен, потерь среди личного состава нет.

В ЦВО 27 июля стартовало 11 специальных учений по всестороннему обеспечению войск. В практических действиях принимают участие около десяти тысяч военнослужащих.