Су-25 нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям «противника» в Киргизии: видео

Экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25СМ российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, нанесли массированный ракетно-бомбовый удар и уничтожили командный пункт, технику и огневые средства условного противника в ходе учений.

Российские штурмовики выпустили более 50 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» и сбросили около 20 авиационных бомб по мишеням, имитирующим караван легкобронированной техники, огневые средства и временный командный пункт «террористов». Заход на боевое применение экипажи выполняли с акватории озера Иссык-Куль на скорости 750 километров в час и на высоте до 2500 метров.

Всего в отработке учебно-боевых задач на горном полигоне «Эдельвейс» в Киргизской Республике было задействовано десять штурмовиков Су-25, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении авиабазы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.