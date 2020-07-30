Путин сообщил, что Минобороны готово работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения

Министерство обороны РФ готово работать в Усолье-Сибирском Иркутской области для ликвидации экологического загрязнения, сейчас необходимо приступить к работе на наиболее опасных участках. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Нужно в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, мобилизовать ресурсы всех уровней власти, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты. Сейчас министр доложил, что Минобороны готово к этой работе», - сказал глава государства на совещании по экологической ситуации в этом населенном пункте.

Сегодня президент проводил по видеосвязи совещание, на котором обсуждалась ситуации в Усолье-Сибирском. По словам Путина, экологические проблемы города долгие годы не решались и фактически замалчивались.

Источником экологического бедствия стало уже не работающее химическое предприятие «Усольехимпром». Промышленная площадка занимает она свыше 600 гектаров и там находятся более 400 промышленных объектов. В феврале ввели ограничения доступа на территорию «Усольехимпрома».