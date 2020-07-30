Танкисты ЗВО уничтожили «противника» при помощи управляемых ракет на учениях в Ленобласти: видео

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, применили управляемые ракеты танков Т-72Б3 для поражения бронетехники «противника» на учениях в Ленинградской области.

Танкисты вели огонь из орудий боевых машин с места и в движении, уничтожали статичные и подвижные мишени, имитирующие бронетехнику противника, а также воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

При ведении огня военнослужащие использовали 125-мм осколочно-фугасные снаряды и противотанковые управляемые ракеты. Максимальная дальность до мишеней составила более трех километров.

Кроме того, экипажи выполнили упражнения не только в дневное время, но и ночью, используя современные прицелы «Сосна-У» и танковые приборы ночного видения.

На танках Т-72Б3 установлен комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» и высокая помехозащищенность системы управления ракетой. Рациональная конструкция выстрела раздельного заряжания и самой управляемой ракеты обеспечивают ведение эффективной стрельбы из гладкоствольных орудий семейства 2А46М, с места, с коротких остановок и при движении со скоростью до 30 километров в час, днем и ночью.