На Кубани железнодорожники ЮВО восстановили разрушенный авиацией «противника» мост: видео

В Краснодарском крае военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) на тактико-специальных учениях на местности восстановили участок железной дороги, разрушенный после массированного авиаудара условного неприятеля.

Во время совершения марша общей протяженностью более 200 километров командиры подразделений отработали задачи по противовоздушной обороне и преодолению зараженных участков местности.

После прибытия в указанный район военнослужащие, используя спецтехнику Железнодорожных войск, менее чем за сутки восстановили свыше 400 метров поврежденного пути, провели поиск минных заграждений, радиационную, химическую и биологическую разведку на участке строительства.

Работу военных железнодорожников осложняли активные действия диверсионно-разведывательных групп «противника» в районе учений, совершавших нападения на отряды, восстанавливающие пути.

Плановые тактико-специальные учения с военнослужащими железнодорожного соединения ЮВО являются одним из практических этапов подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Всего в тактико-специальных учениях участвовали более 200 военнослужащих ЮВО. Также было задействовано свыше 30 единиц специальной и автомобильной техники.