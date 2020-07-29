Носитель «Калибра»: в Комсомольске-на-Амуре заложили МРК «Павловск»

В среду, 29 июля, на ПАО «Амурский судостроительный завод» в городе Комсомольск-на-Амуре прошла церемония закладки четвертого по счету малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 для Тихоокеанского флота (ТОФ), который в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ РФ получил наименование «Павловск».

Строительство этих современных кораблей проводится в рамках контракта, заключенного Министерством обороны Российской Федерации. Ранее на АСЗ были заложены малые ракетные корабли «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск». Как ожидается, данные корабли войдут в строй после 2020 года.

ТОФ на церемонии представлял заместитель командующего флотом вице-адмирал Денис Березовский. Ему было предоставлено почетное право вместе с и.о. губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым установить закладную доску на секцию новейшего корабля.

Согласно традиции, закладную секцию будущего МРК освятил Епископ Амурский и Чегдомынский Николай.​

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Длина этого военного судна составляет 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра. Главная энергетическая установка - дизель-электрическая. Максимальная скорость хода - 30 узлов, дальность плавания корабля - 2500 миль, автономность - 15 суток.​

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», а также ударным комплексом крылатых ракет «Калибр-НК».