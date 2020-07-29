Вид сверху: мотострелки ЮВО применили квадрокоптеры для разведки

Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, применила квадрокоптеры для разведки маршрута в ходе марша в район сосредоточения.

В рамках двусторонних батальонных тактических учений механизированная колонна мотострелков совершила марш на горный полигон Тарское. В целях своевременного выявления огневых засад и диверсионных групп условного противника на сложном рельефе горно-лесистой местности командир батальона применил беспилотные летательные аппараты.

Контроль обстановки с воздуха был организован в процессе движения подразделений в район боевого применения. Также безопасность на маршруте обеспечили приданные батальону подразделения разведки, радиационной, химической и биологической защиты, а также саперы.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья - в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более пяти тысяч военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.