Военные медики из РФ осмотрели более сотни пациентов с COVID-19 в Киргизии

Военные медики, которые ранее прибыли из Российской Федерации в Киргизию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, продолжают оказывать помощь местным врачам в лечении граждан республики.

Специалисты прибыли самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский в Московской области на аэродром российской военной базы Кант, структурно входящей в 14-ю Армию ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), неделю назад.

Всего в страну прилетели 19 военных медиков со специальным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Договоренность об оказании помощи была достигнута между президентами России и Киргизии.