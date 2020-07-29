Более 20 вертолетов задействованы в крупных учениях на Северном Кавказе и в Закавказье

Более 20 вертолетов задействованы в двусторонних батальонных тактических учениях на Северном Кавказе и в Закавказье. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Ударные "Ночные охотники" Ми-28Н, "Аллигаторы" Ка-52 и транспортно-боевые Ми-35 обеспечивают сопровождение механизированных колонн батальонных тактических групп на марше, а также выполняют задачи огневой поддержки подразделений Сухопутных войск в ходе розыгрыша тактических эпизодов в системе разведывательно-ударных комплексов», - говорится в сообщении.

Кроме того, транспортные вертолеты Ми-8АМТШ действуют в интересах мобильных групп тактического воздушного десанта мотострелковых и разведывательных подразделений.

Двусторонние батальонные тактические учения проходят одновременно в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии. В них задействованы более пяти тысяч военнослужащих и порядка 800 единиц вооружения и техники.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Он также способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Основное оружие «Ночного охотника» - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Вероятность попадания в цель типа «танк» на дальности от 3 000 до 6 000 метров - 0,7…0,8. Ракеты способны пробивать броню толщиной не менее 800 миллиметров по нормали (за динамической защитой), боевая часть - до шести килограммов. Система управления ракет - полуавтоматическая пеленгационная с передачей команд по радиолинии. Она имеет высокую помехоустойчивость за счет использования при наведении ракеты двух специальных кодов и пяти фиксированных частот.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего это двухместная машина. Предназначен для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Его плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.