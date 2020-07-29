Связисты Ставрополья получили машины управления на базе «Тигра»

В Ставрополье связисты получили партию новейших машин управления П-230Т, разработанных на базе бронеавтомобиля «Тигр-М». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Новая машина оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, что обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 километров с 300 абонентами.

На машине установлено современное телекоммуникационное оборудование, которое обеспечивает защищенную телефонную связь, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункта управления с вышестоящим штабом. Причем связь поддерживается не только на стоянке, но и в движении.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота «Уран-9». Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.