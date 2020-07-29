Военные альпинисты совершили переправу через реку в Баксанском ущелье

Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии переправились через горную реку в Баксанском ущелье в Приэльбрусье. Группы альпинистов вышли в назначенный район, где провели подготовку к переправе через горную реку в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо-2020».

«Мы определяем лучшие подразделения, которые представляют военные округа, воздушно-десантные войска, Северный флот и военные учебные заведения, где практикуется горная подготовка. Новинкой этого сезона будет парный скоростной забег на западную вершину Эльбруса», – рассказал заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

В ходе выполнения специальной задачи «Параллельная переправа» военнослужащие, опираясь ногами на двойную (нижнюю) веревку и удерживаясь руками за двойную верхнюю веревку, приставными шагами переправились на противоположный берег.

При переправе была организована самостраховка с пристегиванием к верхней одинарной веревке. При срыве военнослужащего команда с использованием челнока возвращала его на исходный берег, после чего тот повторял попытку.

Всего за шесть суток горные подразделения преодолеют около 100 километров серпантина с общим перепадом высот около 3,5 километров и суммарным набором высоты на участках подъема до 12 километров, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. По окончании марша военнослужащим предстоит в составе подразделения совершить скоростное восхождение на вершину горы Эльбрус.