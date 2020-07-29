Бойцы РВСН впервые применили уникальную технику войск РХБЗ на учениях под Новосибирском

Бойцы ракетных войск стратегического назначения (РВСН) впервые применили новейшую спецтехнику войск РХБ защиты в ходе учений в Новосибирской области. Для проведения полной специальной обработки ракетных комплексов «Ярс» они использовали универсальную тепловую машину УТМ-80М.

Всего в масштабных учениях было задействовано свыше 100 единиц крупногабаритной техники. При совершении марша комплексы «Ярс» на полевые позиции в подразделения поступила вводная, предусматривающая применение химического оружия.

По легенде учений, условные диверсанты применили боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Военнослужащие РВСН отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения диверсионных групп. Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

Подразделения РХБ защиты на разведывательных химических машинах РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиоактивного заражения.

Машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки, была применена впервые в ходе столь крупных учений.

Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку до десяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Новосибирской области провели специальную обработку около 100 единиц техники, в том числе пусковых установок ракетных комплексов «Ярс».

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора над крупногабаритной военной техникой или вдоль обрабатываемого объекта.