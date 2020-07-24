Красота и гордость Черноморского флота: в Севастополе прошла репетиция парада ко Дню ВМФ

В Севастополе прошла первая масштабная репетиция морского парада в честь Дня Военно-морского флота, который страна с размахом отметит уже в это воскресенье, 26 июля. Военнослужащие отработали предстоящее представление на море, на суше и в воздухе.

Все внимание было приковано к фрегатам «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Именно эти корабли идеально подходят для того, чтобы выполнять роль «вожаков» экспедиционных соединений, на больших расстоянии от своих баз. Фрегаты прошли на расстоянии всего 2 кабельтовых друг от друга. Для выполнения совместных маневров, тем более в бухте, это довольного опасное сближение.

Стало еще интереснее, когда к кораблям присоединилась авиация. Палубный вертолет сделал на публику то, что обычно выполняется только в открытом море и исключительно по тревоге - в экстренных случаях.

Авиация должна появляться над Севастопольской бухтой строго в назначенное время, ни позже, ни раньше, важны даже секунды. И тут все зависит от мастерства экипажа. Чтобы выйти в нуль, как говорят летчики, нужно четко выполнять полетные указания.

Всего в праздничных мероприятиях 26 июля примут участие около 50 боевых кораблей, подлодок и катеров Черноморского флота, будут продемонстрированы по меньшей мере 20 эпизодов боевой подготовки.