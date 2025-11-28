В ЦВКГ участникам СВО вручили дипломы о дополнительном образовании и госнаграды

В Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград, а также документов о прохождении дополнительного профессионального образования военнослужащими, участвовавшими в спецоперации. Мероприятие прошло в реабилитационно-образовательном центре госпиталя.

Первый заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров поздравил военнослужащих с окончанием курсов и отметил значимость их опыта для Вооруженных сил. По его словам, знания и навыки, полученные в ходе службы, востребованы как в подготовке кадров, так и в работе по военно-патриотическому воспитанию. Военнослужащие, прошедшие переобучение, получили документы о дополнительном образовании.

«Переучился я на специалиста-эксперта по мобилизационным резервам», - сказал Юрий Харитонов, участник специальной военной операции.

Харитонов отметил, что для военнослужащих, вернувшихся после выполнения боевых задач и получивших ранения, предусмотрено большое количество должностей.

Участникам СВО были вручены ордена Мужества, медали Суворова и Жукова, а также медали Минобороны «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени, «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» и «Участнику специальной военной операции». Многим награждаемым присвоены очередные воинские звания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.