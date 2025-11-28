МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Горемыкин назвал важным направлением борьбу с терроризмом

Виктор Горемыкин отметил, что в современной международной обстановке особое значение приобретают вопросы укрепления совместной обороны стран СНГ.
28-11-2025 14:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Воспитание военнослужащих на основе национальных духовно-нравственных ценностей, развитие сотрудничества, укрепление военно-культурного пространства. Такие темы обсудили на заседании Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств - участников СНГ. В нем принял участие заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.

«Мы сохранили и нарастили экономические, социальные, культурные, гуманитарные связи. Важное направление работы - борьба с терроризмом экстремизмом», - подчеркнул он. 

Горемыкин добавил, что сейчас, как никогда, международную обстановку характеризует рост нестабильности и конфликтов. Усиливается конкуренция крупных держав. На этом фоне вопросы укрепления совместной обороны стран СНГ приобретают особое значение. 

На заседании с руководителями органов по работе с личным составом Виктор Горемыкин заявил, что сейчас основные усилия необходимо сосредоточить на обогащении духовных и нравственных ценностей, присущих народам стран-участниц Содружества Независимых Государств. Он заметил, что необходимо воспитывать в военнослужащих стойкость, мужество, преданность, верность Отечеству, а также ощущение воинского братства. 

Ранее Горемыкин вручил награды бойцам и медикам в военном госпитале Оренбурга. Также замминистра обороны принял участие в открытии памятника погибшим на СВО выпускникам кадетского училища.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#армия #Борьба с терроризмом #страны снг #Виктор Горемыкин #Духовно-нравственные ценности
