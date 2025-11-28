Минобороны России сообщает о нанесении одного массированного и шести групповых ударов по украинским объектам с 22 по 28 ноября. Это сделано в ответ на предпринятые Киевом террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ.

В ходе ударов поражались предприятия военной промышленности Украины. То же произошло с объектами топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые неприятель использовал в интересах ВСУ.

Досталось и цехам, где производили боеприпасы и ударные беспилотники. Наносилось огневое поражение местам хранения вражеских безэкипажных катеров. И, конечно, пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника, украинских националистов и иностранных наемников.

Российские войска бьют боевиков ВСУ и на линии боевого соприкосновения. Так, сегодня сообщалось, что расчет «Урагана» уничтожил большое количество украинских военнослужащих.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.