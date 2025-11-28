МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» зашел в порт Коломбо

Морякам ТОФ предстоят протокольные мероприятия, посещение достопримечательностей и знакомство с особенностями местной культуры.
28-11-2025 13:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о заходе в шри-ланкийский порт Коломбо корвета Тихоокеанского флота «Гремящий». Его экипаж прибыл туда с неофициальным визитом. 

На причале военнослужащих встретили представители посольства Российской Федерации, а также представители военно-морских сил Шри-Ланки. В МО РФ отметили, что в ближайшие несколько дней морякам ТОФ предстоят протокольные мероприятия, в том числе торжества, посвященные 75-летию образования ВМС Шри-Ланки. 

Помимо этого, российские военные моряки осмотрят шри-ланкийские достопримечательности. Также им предстоит познакомиться с особенностями местной культуры. 

Ранее корвет посетил бангладешский порт Читтачонг. Тогда его экипаж принял участие в военно-морских учениях PASSEX c кораблями ВМС Республики Бангладеш в Бенгальском заливе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Тихоокеанский флот #Шри-Ланка #гремящий #Коломбо
