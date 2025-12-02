Пленный рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Красноармейске

Пленный Николай Бабчук заявил, что украинские военнослужащие, находившиеся в Красноармейске, занимались мародерством и забирали из домов мирных жителей бытовую технику и инструменты. Кадры беседы с ним опубликовало Минобороны России.

«У нас было мародерство, ребята мародерили, по гаражам ходили. Была техника - телеки, кондеи, бухло, какие-то ключи, разное могли брать с собой. Пилы, триммеры, все они брали - зачем оно? Но они все брали с собой, тащили, по хатам лазили, искали», - рассказывает Николай Бабчук.

Пленный также рассказал о поборах внутри подразделения - по его утверждению, те, кто не хотел идти на передовую, платили «в ротную кассу».

Бабчук сообщил, что в украинскую армию попал насильно - сотрудники ТЦК задержали его по дороге, «не дав ни собраться, ни даже обуться». На позиции, где он находился, утверждает пленный, военнослужащие испытывали нехватку продовольствия и воды, безуспешно прося командование о снабжении.

По его словам, после нескольких дней голода он и еще двое военнослужащих попытались самостоятельно покинуть позиции. Они укрылись в подвале одного из домов, где их обнаружили российские военнослужащие. Бабчук отметил, что после сдачи в плен ему оказали медицинскую помощь, накормили, дали воду и теплые вещи.

Другой пленный утверждает, что в окруженных районах Красноармейска находилось много раненых и погибших военнослужащих ВСУ, которых их же командование не вывозило с поля боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.