МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Красноармейске

По его словам, из гаражей и жилищ выносили телевизоры, кондиционеры, пилы, триммеры и другие вещи.
02-12-2025 10:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный Николай Бабчук заявил, что украинские военнослужащие, находившиеся в Красноармейске, занимались мародерством и забирали из домов мирных жителей бытовую технику и инструменты. Кадры беседы с ним опубликовало Минобороны России.

«У нас было мародерство, ребята мародерили, по гаражам ходили. Была техника - телеки, кондеи, бухло, какие-то ключи, разное могли брать с собой. Пилы, триммеры, все они брали - зачем оно? Но они все брали с собой, тащили, по хатам лазили, искали», - рассказывает Николай Бабчук.

Пленный также рассказал о поборах внутри подразделения - по его утверждению, те, кто не хотел идти на передовую, платили «в ротную кассу».

Бабчук сообщил, что в украинскую армию попал насильно - сотрудники ТЦК задержали его по дороге, «не дав ни собраться, ни даже обуться». На позиции, где он находился, утверждает пленный, военнослужащие испытывали нехватку продовольствия и воды, безуспешно прося командование о снабжении.

По его словам, после нескольких дней голода он и еще двое военнослужащих попытались самостоятельно покинуть позиции. Они укрылись в подвале одного из домов, где их обнаружили российские военнослужащие. Бабчук отметил, что после сдачи в плен ему оказали медицинскую помощь, накормили, дали воду и теплые вещи.

Другой пленный утверждает, что в окруженных районах Красноармейска находилось много раненых и погибших военнослужащих ВСУ, которых их же командование не вывозило с поля боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #военнопленные #красноармейск #боевики всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 