Цивилева открыла Центр высокотехнологичного протезирования в Омске

В Омске открылся Центр высокотехнологичного протезирования. Здесь будут проходить реабилитацию ветераны спецоперации из сибирских и уральских городов.

Статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева отметила, что открытие центров в различных городах России позволяет проходить лечение, не уезжая далеко от дома и семьи. Также она подчеркнула, что современные протезы дают возможность заниматься спортом. В омском центре планируют выпускать и спортивные протезы, они выдерживают более серьезные нагрузки.

«Вот для таких ребят мы работаем. Здесь протез, но вы никогда не догадаетесь, что у этого красивого, отважного парня есть такая история, протез», - продемонстрировала результат протезирования Цивилева.

Замминистра обороны добавила, что ветеран спецоперации Руслан попросил, чтобы ему сделали спортивный протез, потому что он не хочет терять свою физическую форму. Он хочет продолжить заниматься спортом, и такая возможность сейчас есть, подчеркнула она.

Сегодня более 70% военнослужащих после протезирования и реабилитации занимаются спортом. В том числе они участвуют в соревнованиях и занимают призовые места.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.