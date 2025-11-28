МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева открыла Центр высокотехнологичного протезирования в Омске

Современные протезы дают возможность заниматься спортом, подчеркнула Анна Цивилева.
28-11-2025 18:06
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Омске открылся Центр высокотехнологичного протезирования. Здесь будут проходить реабилитацию ветераны спецоперации из сибирских и уральских городов.

Статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева отметила, что открытие центров в различных городах России позволяет проходить лечение, не уезжая далеко от дома и семьи. Также она подчеркнула, что современные протезы дают возможность заниматься спортом. В омском центре планируют выпускать и спортивные протезы, они выдерживают более серьезные нагрузки.

«Вот для таких ребят мы работаем. Здесь протез, но вы никогда не догадаетесь, что у этого красивого, отважного парня есть такая история, протез», - продемонстрировала результат протезирования Цивилева.

Замминистра обороны добавила, что ветеран спецоперации Руслан попросил, чтобы ему сделали спортивный протез, потому что он не хочет терять свою физическую форму. Он хочет продолжить заниматься спортом, и такая возможность сейчас есть, подчеркнула она. 

Сегодня более 70% военнослужащих после протезирования и реабилитации занимаются спортом. В том числе они участвуют в соревнованиях и занимают призовые места.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #«Омск» #протезирование #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 