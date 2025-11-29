Фестиваль военного творчества «Катюша» завершился гала-концертом

Грандиозным гала-концертом завершился Международный фестиваль народного творчества военнослужащих «Катюша». Он объединил коллективы из 19 стран. В том числе из Анголы, Вьетнама, Камеруна, Кубы, Лаоса, Белоруссии и Казахстана. К участникам и гостям музыкального фестиваля обратился Виктор Горемыкин. Заместитель министра обороны подчеркнул значимость русской культуры в мире.

«Международный фестиваль народного творчества военнослужащих вооруженных сил, ветеранов военной службы и членов их семей «Катюша» стал поистине большим и по-настоящему значимым событием для вооруженных сил наших стран. Уверен, что каждый его участник получил бесценный опыт общения и совместного творчества, а также добрые, незабываемые впечатления о нашей стране и о Москве», - сказал заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин.

Также замминистра отметил важность фестиваля для сохранения исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Прозвучали любимые композиции военных и послевоенных лет, каждая из которых - страница живой истории.

В 2025 году на фестивале выступили более 100 конкурсантов. Конкурсная программа включала номинации: сольное исполнение, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, а также специальные номинации. Оценивали военных заслуженные артисты России Аскар Абдразаков, Ирина Бикулова, Александр Халилов, Максим Маклаков и телеведущая Ирина Лосик. Наша коллега получила грамоту за участие в развитии культуры ВС РФ.