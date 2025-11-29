МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фестиваль военного творчества «Катюша» завершился гала-концертом

Смотр объединил коллективы из 19 стран.
Владимир Рубанов 29-11-2025 09:26
© Фото: ТРК «Звезда»

Грандиозным гала-концертом завершился Международный фестиваль народного творчества военнослужащих «Катюша». Он объединил коллективы из 19 стран. В том числе из Анголы, Вьетнама, Камеруна, Кубы, Лаоса, Белоруссии и Казахстана. К участникам и гостям музыкального фестиваля обратился Виктор Горемыкин. Заместитель министра обороны подчеркнул значимость русской культуры в мире.

«Международный фестиваль народного творчества военнослужащих вооруженных сил, ветеранов военной службы и членов их семей «Катюша» стал поистине большим и по-настоящему значимым событием для вооруженных сил наших стран. Уверен, что каждый его участник получил бесценный опыт общения и совместного творчества, а также добрые, незабываемые впечатления о нашей стране и о Москве», - сказал заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин.

Также замминистра отметил важность фестиваля для сохранения исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Прозвучали любимые композиции военных и послевоенных лет, каждая из которых - страница живой истории.

В 2025 году на фестивале выступили более 100 конкурсантов. Конкурсная программа включала номинации: сольное исполнение, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, а также специальные номинации. Оценивали военных заслуженные артисты России Аскар Абдразаков, Ирина Бикулова, Александр Халилов, Максим Маклаков и телеведущая Ирина Лосик. Наша коллега получила грамоту за участие в развитии культуры ВС РФ.

#катюша #фестиваль #Москва #армия #закрытие #Гала-концерт #Виктор Горемыкин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 