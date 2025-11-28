Рэпер MACAN пройдет военную службу в Росгвадрии

Рэпер Андрей Косолапов, более известный как Macan, начал военную службу по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского. Об этом сообщили в Telegram-канале Росгвардии.



Там также опубликовали его фотографию в форме, а также с новым сослуживцами. Вместе с ними скоро пройдет курс молодого бойца, добавили в ведомстве.

«MACAN вместе с остальными новобранцами в ближайшее время пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку», - написано в сообщении.

Как рассказали в Росгвардии, исполнитель будет охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность граждан в Московском регионе. В этом году рэпер выпустил песню «Легко ли быть молодым» с намеком на военную службу. В музыкальной композиции он поет «Слава России, где родишься — там и пригодишься».