Средства ПВО сбили 103 украинских дрона за ночь

В том числе 26 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области.
29-11-2025 07:40
© Фото: Минобороны России

Над российскими регионами за ночь ликвидировано 103 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над территорией Белгородской области. Еще 20 летательных аппаратов нейтрализовали в Ростовской. 19 украинских дронов сбили в Крыму.

В Рязанской области обезвредили 11 беспилотников и столько же над территорией Краснодарского края. Кроме того, пять БПЛА перехватили в Воронежской области, четыре в Липецкой, три в Курской. По одному беспилотнику уничтожили в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

Предыдущей ночью над регионами России уничтожили 136 дронов ВСУ. Большая часть из них пыталась атаковать Ростовскую область.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

 

#армия #Минобороны России #пво #беспилотники #Ростовская область #белгородская область
