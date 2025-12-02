ВСУ атаковали мирных жителей Волчанска во время эвакуации

Военнослужащие 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей из города Волчанска Харьковской области и оказали им необходимую помощь, сообщили в Минобороны РФ. Помощь гражданским - одна из важнейших задач российских подразделений.

Как сообщили в оборонном ведомстве, мирные жители выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ, пока их не обнаружили военнослужащие ВС РФ.

«И угрожали оружием, и стреляли, и гранаты во дворы кидали», - рассказал о поведении боевиков ВСУ один из спасенных жителей Сергей Соколов.

При попытке людей выйти из населенного пункта украинские боевики применили по ним ударные дроны и минометы, не давая шансов на спасение. В результате атаки две женщины получили осколочные ранения. Российские бойцы оказали им медицинскую помощь.

«Во время эвакуации один военнослужащий наш погиб. Ценой своей жизни спас мирных жителей», - рассказал замкомандира батальона с позывным Григорьевич.

Жителей Волчанска вывезли в тыловые районы, обеспечили питанием и местом отдыха в пунктах временного размещения.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвовавших в освобождении города Волчанск в Харьковской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.