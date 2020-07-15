МО РФ: из госпиталя Бурденко выписали первую группу испытавших вакцину от коронавируса добровольцев

Первая группа добровольцев - участников клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, закончила свое участие в исследованиях и выписана из филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

Перед выпиской добровольцы прошли контрольное обследование и сдали анализ крови для исследования выработки иммунного ответа.

Основной задачей исследования для первой группы, состоящей из 18 добровольцев, являлась проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

В ходе испытаний добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, которые проводили ежедневные осмотры добровольцев, измеряли артериальное давление, частоту пульса, температуру тела, изучали состояние слизистых оболочек, кожных покровов и другие показатели, осуществляли весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом испытаний и необходимых для изучения интенсивности иммунного ответа.

На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано.

Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

На 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.