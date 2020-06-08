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«Искандер-М» впервые примет участие в Параде 24 июня в Воронеже

Ирина Егорова
22:46 08.06.2020
Всего к участию в военном Параде Победы специалистами материально-технического обеспечения армии подготовлены 109 единиц военной и специальной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕДА" © Фото: Минобороны России

Оперативно-тактической ракетный комплекс «Искандер-М» ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа впервые примет участие в военном Параде Победы 24 июня войск воронежского гарнизона. Всего в Параде будет задействовано109 единиц военной техники и 2 300 военнослужащих.

Кроме «Искандер-М» в парадном строю пройдут  буксируемые гаубицы «Мста-Б» и артиллерийские тягачи «Медведь», системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», самоходные гаубицы «Мста-С-М2», единственные в округе самоходные минометы «Нона-СВК», танки Т-72-Б-3, бронетранспортеры БТР-82-А, автомобили специального назначения «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К», машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80, первый в Вооруженных Силах Российской Федерации комплекс РЭБ «Палантин-А», а также техника войск связи – станции Р-431АМ, Р-416 ГМ.

Вся военная техника перед тренировками проходит обработку дезинфицирующим раствором, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране был перенесен на 24 июня. Он пройдет  в 10 утра на Красной площади в Москве и других городах. Этот день в стране объявлен нерабочим. 

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