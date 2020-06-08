Более 100 единиц военной техники приняли участие в репетиции Парада Победы в Хабаровске

В Хабаровске на аэродроме Калинка состоялась тренировка механизированной колонны, которая примет участие в юбилейном параде на главной площади города 24 июня. В главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, примут участие более трех тысяч человек.

Впервые на параде пройдут по центру Хабаровска самоходные артиллерийские установки «Малка» и «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан», а также РСЗО «Ураган», декорированные автомобили КамАЗ с эпизодами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Современные образцы вооружения проследуют за техникой Победы - «Катюшами» и танками Т-34.

После каждой тренировки технику готовят к последующему прохождению: моют и красят необходимые детали, а также проводят обязательную дезинфекцию. Специалисты РХБ защиты обрабатывают технику специальным хлорным раствором с помощью авторазливочных станций.