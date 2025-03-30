Украинские боевики потеряли более 160 человек за сутки в курском приграничье. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В заявлении российского оборонного ведомства добавили, что были уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Немногим ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР. Это удалось благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.