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МО РФ: до 170 боевиков уничтожено ударом по подразделениям СБУ и ГУР

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины.
2025-03-30 12:22:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска уничтожили до 170 украинских боевиков и иностранных наемников ракетным ударом по подразделениям СБУ и ГУР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170-ти украинских боевиков и иностранных наемников», - говорится в заявлении Российского оборонного ведомства.

Также в МО РФ сообщили об освобождении населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Взять под контроль его удалось в результате успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр». В зоне ее ответственности ВСУ понесли потери до 510-ти военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Ранее Минобороны России показало кадры работы снайперов 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Им удалось сорвать ротацию боевиков ВСУ на Харьковском направлении. 

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ГУР #СБУ #ракетный удар #СВО
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