Российские войска уничтожили до 170 украинских боевиков и иностранных наемников ракетным ударом по подразделениям СБУ и ГУР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170-ти украинских боевиков и иностранных наемников», - говорится в заявлении Российского оборонного ведомства.

Также в МО РФ сообщили об освобождении населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Взять под контроль его удалось в результате успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр». В зоне ее ответственности ВСУ понесли потери до 510-ти военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Ранее Минобороны России показало кадры работы снайперов 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Им удалось сорвать ротацию боевиков ВСУ на Харьковском направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.