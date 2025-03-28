ВС РФ нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе по местам временной дислокации украинских вооруженных формирований и националистов, сообщило в пятницу Министерство обороны России.

В сводке о проведении специальной военной операции сказано, что в ходе ударов, наносившихся в период с 22 по 28 марта, российские военнослужащие применили высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. Удалось поразить военные аэродромы, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов.

В оборонном ведомстве также сообщили об освобождении населенного пункта Красное Первое в Харьковской области. Уточняется, что его взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боев за Малые Щербаки в Запорожской области. Селом овладели штурмовые подразделения 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск «Днепр». О его освобождении стало известно 25 марта. В тот же день ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» заняли Мирное в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.