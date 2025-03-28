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Дроноводы уничтожили блиндаж с боевиками в Харьковской области

Точного попадания добились операторы БПЛА из состава группировки войск «Север».
2025-03-28 14:32:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении блиндажа с военнослужащими ВСУ в Харьковской области. Это сделал расчет боевого дрона группировки войск «Север». 

Скопление живой силы в блиндаже, который был замаскирован в лесистой местности, обнаружило одно из подразделений группировки при помощи средств воздушной разведки. 

Проанализировав полученные данные, военнослужащие приняли решение об огневом воздействии на обнаруженное укрытие. К делу привлекли оператора боевого дрона, оборудованного системой сброса боеприпасов. 

Он расчетливо выждал до нужного момента и уничтожил цель прямым попаданием. Средства объективного контроля зафиксировали пожар, охвативший блиндаж ВСУ после попадания. 

Ранее корреспондент «Звезды» пообщался с российским дроноводом, участвующим в боевых действиях в районе реки Днепр. Тот заявил, что российские военнослужащие уже используют искусственный интеллект в дронах - так, он помогает обходить сложные препятствия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Харьковская область #блиндаж #группировка "север" #Дроноводы
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