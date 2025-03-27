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Огнеметчики уничтожили живую силу ВСУ на Красноармейском направлении

«Солнцепек» нанес мощный удар по укрепленному опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении. Термобарические снаряды уничтожили скопление живой силы противника, обнаруженное с помощью БПЛА.
2025-03-27 17:15:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» для уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны России. Боевая работа проводилась на Красноармейском направлении при постоянной поддержке беспилотной разведки.

Разведывательные БПЛА обнаружили скопление живой силы противника на хорошо укрепленных позициях, расположенных на пути движения российских мотострелковых подразделений. Расчет дозора ТОС-1А оперативно прибыл в указанный район и провел разведку местности.

Получив целеуказание, боевая машина заняла огневую позицию и произвела залп 220-мм реактивными термобарическими снарядами. Особенностью применения «Солнцепека» стало то, что весь процесс - от обнаружения цели до оценки результатов удара - осуществлялся в режиме реального времени с помощью беспилотников. Это позволило гарантировать максимальную эффективность огневого воздействия. После выполнения боевой задачи экипаж оперативно сменил позицию, выполнив противоогневой маневр.

ТОС-1А «Солнцепек» предназначен для поражения укрепленных позиций и живой силы противника термобарическими боеприпасами. Группировка «Центр» продолжает успешно использовать эти системы в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #Солнцепек
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