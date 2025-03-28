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Бойцы группировки «Запад» уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

Подразделения группировки «Запад» также поразили 17 украинских беспилотников и роботизированную платформу.
2025-03-28 06:14:33
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ. О результате их работы рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Также уничтожены семь станций спутниковой связи Starlink, 19 пунктов управления БПЛА противника», - сообщил он.

Помимо этого, по его словам, наши бойцы поразили 17 вражеских беспилотников самолетного типа и роботизированную платформу. Бигма добавил, что в плен за прошедшие сутки сдался один военнослужащий ВСУ.

Ранее штурмовики группировки «Запад» показали зачистку опорного пункта ВСУ в ДНР. На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские военнослужащие сдаются в плен нашим бойцам.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #группировка запад
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