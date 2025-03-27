ВС РФ поразили производственные здания оружейного предприятия Украины

Минобороны России сообщает о поражении производственных зданий оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Помимо этого, российские войска поразили объекты инфраструктуры украинского военного аэродрома и цеха изготовления ударных беспилотников. Досталось и базе снабжения ВСУ, а также неприятельским складам реактивных снарядов и других боеприпасов.
Кроме того, нашими военнослужащими были поражены скопления живой силы и техники иностранных наемников, а также украинских вооруженных формирований в 157 районах.
Ранее «Звезда» раскрыла подробности применения искусственного интеллекта в зоне боевых действий. Как рассказал нашему корреспонденту командир подразделения БПЛА с позывным Турист, ИИ уже способен помочь дронам обходить преграды в сложной городской местности.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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