Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников в приграничных регионах, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, сегодня в период с 12.30 до 12.50 по столичному времени дежурные расчеты ПВО уничтожили две воздушные цели: первый дрон сбили над территорией Курской области, второй - над Белгородской областью.

Оба беспилотника были своевременно обнаружены и перехвачены на подлете к возможным целям. Интервал между уничтожением дронов составил 20 минут, что свидетельствует о слаженной работе систем контроля воздушного пространства.

Российские ПВО регулярно фиксируют попытки проникновения украинских беспилотников в приграничные регионы. Ведомство подчеркивает, что все подобные инциденты оперативно пресекаются, а угрозы для гражданской инфраструктуры и населения нейтрализуются.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.