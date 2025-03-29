Булыга поздравил коллектив Военной академии МТО со 125-летием

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Булыга поздравил личный состав Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева в преддверии дня образования учебного заведения. Академии исполняется 125 лет 31 марта, говорится в сообщении Министерства обороны России.

В мероприятии также приняли участие советник российского президента Игорь Левитин, представители правительства субъектов России где располагается академия, руководители профильных центральных органов военного управления, а также ветераны тыла и личный состав Военной академии МТО.

Игорь Левитин передал поздравительный адрес от Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. В нем Владимир Путин отметил заслуги выпускников учеьного заведения, высокий уровень подготовки специалистов МТО, а также большой вклад в проведении спецоперации.

Кроме того, заместитель главы российского оборонного ведомства передал слова поздравления от имени министра обороны и членов Коллегии МО РФ. Он пожелал офицерскому, преподавательскому составу и курсантам академии настойчивости, профессиональных успехов и достойного служения стране.

«Вы воспитываете не только профессионалов, но и настоящих патриотов, которые сегодня выполняют задачи специальной военной операции, проявляя при этом мужество, героизм и высочайший профессионализм», - отметил Булыга.

Помимо этого он вручил Военной академии Вымпел Министра обороны РФ за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку, а также государственные и ведомственные награды особо отличившимся военнослужащим и преподавателям.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония открытия Мемориального барельефа «125 лет на страже Отечества» и церемония гашения юбилейной почтовой марки

По итогам работы генерал- полковник Андрей Булыга провел служебное совещание с начальниками профильных центральных органов военного управления, командованием академии и начальниками кафедр в ходе которого поставил задачи по совершенствованию учебно-материальной базы и учебных программ по профильным дисциплинам с учетом боевого опыта.

Ранее заместитель министра обороны России Андрей Булыга вручил награды участникам СВО, которые находятся на лечении и реабилитации в филиале №5 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. Он передал бойцам благодарность главы Минобороны РФ за мужество, героизм и отвагу.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.