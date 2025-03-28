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Инженерные войска РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью УР-77

Расчет установки разминирования УР-77 группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ, вызвав детонацию склада боеприпасов. Это позволило штурмовым подразделениям занять позиции без сопротивления.
2025-03-28 18:18:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие инженерных войск группировки «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении, сообщает Министерство обороны России.

Разведчики с помощью беспилотника обнаружили укрепленные позиции противника, после чего расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 получил координаты цели. Машина оперативно выдвинулась на позицию и произвела пуск заряда. Взрыв спровоцировал детонацию склада с боеприпасами ВСУ. Это позволило российским штурмовым подразделениям занять территорию без серьезного сопротивления.

Инженерные войска группировки «Центр» продолжают играть ключевую роль в зоне СВО. Профессионализм саперов часто остается за кадром, но именно их работа обеспечивает безопасность мирных жителей и успех наших подразделений.

УР-77 «Метеорит» - самоходная установка разминирования, способная прокладывать коридоры в минных полях с помощью реактивных зарядов. Однако в ходе СВО ее нередко применяют для уничтожения укреплений - мощный заряд создает ударную волну, способную разрушать укрытия боевиков ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Центр #ур-77 #СВО
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