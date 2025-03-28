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Российские войска освободили Гоголевку в Курской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
2025-03-28 12:36:31
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Гоголевка на территории Курской области. Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий.

Всего же за сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 320 военнослужащих. При этом также удалось уничтожить пять боевых бронированных машин врага и шесть автомобилей. 

Помимо этого, российские войска смогли лишить противника двух артиллерийских орудий, двух квадроциклов и станции радиоэлектронной разведки. Еще неприятель потерял три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета армейской авиации Ка-52 уничтожил личный состав ВСУ в курском приграничье. Нанеся удар и выполнив противоракетный маневр, летчики отстрелили тепловые ловушки. После этого экипаж благополучно вернул вертолет на площадку вылета.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Курская область #группировка "север" #Курское направление #Гоголевка
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