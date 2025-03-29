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В Минобороны РФ рассказали о новых ударах ВСУ по энергообъектам России

28 марта было зафиксировано несколько атак на территории России.
2025-03-29 16:44:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что в пятницу, 28 марта, украинские боевики нанесли серию ударов по энергообъектам в Курской и Белгородской областях. Атакам со стороны ВСУ подверглась в том числе ГИС «Суджа», которая ранее использовалась украинцами в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов. Подчеркивается, что в результате атак, этот энергообъект фактически уничтожен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВСУ не выполняют приказы киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Украинские боевики #удары всу
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