Военнослужащий ВСУ Владимир Бережных попал в плен в Курской области после неудачной попытки выдать себя за местного жителя. Как следует из видеоролика, опубликованного Министерством обороны РФ, он снял военную форму и надел одежду погибшего гражданского, найденную в бане села Плехово.

В кармане куртки оказался паспорт убитого мирного жителя, однако боевик не учел одну деталь - на ногах у него остались армейские берцы натовского образца.

«Найти себе женщину и жить. Потому что у меня там судьба не удалась. Дети взрослые. Хотел остаться в России. Вот такие планы были», - рассказал Бережных.

По словам пленного, в доме, где он прятался, находились тела трех мужчин и пожилой женщины, погибших от осколков украинских снарядов. Через два дня пленный вышел за сигаретами. Его заметили российские военнослужащие.

«Сразу обратили внимание на мои берцы», - пояснил Бережных.

Это не первый случай, когда военнослужащие ВСУ пытаются скрыться под видом гражданских. Ранее российские военные неоднократно сообщали о подобных инцидентах, связывая их с низким моральным духом в украинской армии.

В Курской области продолжается зачистка территорий от диверсионных групп и остатков украинских подразделений. Минобороны РФ регулярно публикует материалы с признаниями пленных, подчеркивая гуманное отношение к ним в соответствии с международными нормами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.