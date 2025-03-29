Российские военнослужащие продолжают уничтожать националистов в курском приграничье. Так, недавно бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

При поддержке артиллерии десантникам удалось стремительно захватить вражеские позиции. Также они пленили четырех боевиков и затрофеили две иностранные боевые машины пехоты.

«Мобилизованные украинцы. Они сказали, что их поймали на улице и отправили воевать», - отмечает стрелок с позывным Стич.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили об освобождении села Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».