МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Крымские десантники взяли в плен четырех боевиков и захватили БМП

Бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка заняли важный опорник в Курской области.
2025-03-29 06:55:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие продолжают уничтожать националистов в курском приграничье. Так, недавно бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

При поддержке артиллерии десантникам удалось стремительно захватить вражеские позиции. Также они пленили четырех боевиков и затрофеили две иностранные боевые машины пехоты.

«Мобилизованные украинцы. Они сказали, что их поймали на улице и отправили воевать», - отмечает стрелок с позывным Стич.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили об освобождении села Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».

#армия #Минобороны России #освобождение #Курская область #плен #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 