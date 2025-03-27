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Путин поблагодарил североморцев за службу и мужество в зоне СВО

Владимир Путин заметил, что об успехах военнослужащих Северного флота он говорил накануне с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
2025-03-27 17:44:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Северного флота за мужество, проявляемое в зоне специальной военной операции. 

«Хочу поблагодарить всех за службу, за мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции», - сказал Путин на совещании по развитию российской Арктической зоны и Арктического транспортного коридора. 

Владимир Путин добавил, что сегодня он говорил насчет моряков-североморцев с руководством Минобороны России. В частности, президенту докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов, который хорошо отзывался о том, как воюют военнослужащие Северного флота. 

Так, ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры работы реактивной артиллерии морских пехотинцев СФ. «Град» артиллерийского подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты накрыл позиции ВСУ в Херсонской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Северный флот #Владимир Путин #валерий герасимов #североморцы #СВО
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