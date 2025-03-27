Путин поблагодарил североморцев за службу и мужество в зоне СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Северного флота за мужество, проявляемое в зоне специальной военной операции.
«Хочу поблагодарить всех за службу, за мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции», - сказал Путин на совещании по развитию российской Арктической зоны и Арктического транспортного коридора.
Владимир Путин добавил, что сегодня он говорил насчет моряков-североморцев с руководством Минобороны России. В частности, президенту докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов, который хорошо отзывался о том, как воюют военнослужащие Северного флота.
Так, ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры работы реактивной артиллерии морских пехотинцев СФ. «Град» артиллерийского подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты накрыл позиции ВСУ в Херсонской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»