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Охранение «Ярсов» отбило атаку «диверсантов» на учениях в Тверской области

Ракетчики успешно ликвидировали условную диверсионную группу во время масштабных учений. Помимо условного боевого столкновения, расчеты «Ярсов» совершили марш-бросок и отработали маскировку стратегических комплексов.
Александр Бирюков 2025-03-28 15:55:46
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты мобильных ракетных комплексов «Ярс» Ракетных войск стратегического назначения провели завершающий этап командно-штабных учений в Тверской области. В рамках тренировок военнослужащие отразили нападение условных диверсантов, совершили марш на 100 километров и отработали оперативную смену позиций.

Во время эпизода с имитацией засады ракетчики вступили в бой с «противником», использовав штатное вооружение для защиты комплекса. После ликвидации угрозы расчеты оперативно покинули опасный район, продемонстрировав слаженность действий. Параллельно военнослужащие тренировались маскировать «Ярсы».

Всего в учениях задействовали более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Особое внимание уделили отработке взаимодействия между подразделениями при внезапном изменении оперативной обстановки.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический подвижный грунтовый ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #РВСН #Ярс #ракетчики
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