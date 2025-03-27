С рассветом, в полной экипировке бойцы отряда «Шторм» 68 полка 158 танковой дивизии вышли освобождать очередной населенный пункт на Дзержинском направлении. Пройдя почти километр по открытой местности, и по пути выбив противника из блиндажей, штурмовики заняли один из них. Держать оборону придется несколько дней, а над головой летает большое количество «птичек».

«Мы сели в такой неприметный блиндаж. Да, в нем сыро было, но дроны мимо нас пролетали и не замечали. Они в основном били в хороший блиндаж», - рассказал старший стрелок с позывным Леня.

Через три дня ВСУшники перепутали наших военных со своими и сами пришли в укрытие к российским бойцам. Три штурмовика группировки войск «Юг» ликвидировали 11 украинских боевиков. Помогала артиллерия, слаженность и смелость.

«Мне пришлось внутри блиндажа с гранатомета стрельнуть. Да, это было страшно, но деваться некуда было, дроны были на исходе. Но мы взяли и задачу выполнили. И когда на командира выходишь, и он говорит "красавчики, мужики, так держать", вот она радость в душе. И все ребята целы при этом остались», - рассказал командир штурмового подразделения с позывным Дафин.

На Дзержинском направлении, где сейчас работают бойцы «Южной» группировки, ВСУшники продолжают контратаковать. Несмотря на то, что здесь уже погибли более 800 националистов и свыше 1800 ранены, украинские войска продолжают перебрасывать резервы на это направление в надежде вернуть контроль над городом в ДНР.

В ближний бой украинские боевики стараются не вступать. В основном пытаются атаковать с помощью дронов и так называемых «обманок» - замаскированных под обычные предметы мин. Опасность может представлять все что угодно: рюкзаки, игрушки, каски и многое другое. Поэтому военные говорят: «если сам не клал, не подбирай».

Чтобы каждый штурм проходил безупречно наши бойцы тренируются в любое свободное время. Штурмовики 242 Гвардейского мотострелкового полка отработали зачистку лесополосы. Такие задачи опасны тем, что нужно преодолевать большие расстояния на открытой местности под обстрелом противника.

Делать рывок помогает техника. В накат штурмовики идут на высокопроходимых мотоциклах и бронетранспортерах. На выход дается около семи секунд, дальше нужно найти заданную цель и забросить мину в укрытие противника. Скорость и точность таких действий бойцы отрабатывают на полигоне под звуки выстрелов и взрывов.

Благодаря таким тренировкам у бойцов южной группировки значительные успехи на Дзержинском направлении. Штурмовики ведут активное продвижение. За сутки ВСУ потеряли больше 280 человек, танк, другую бронетехнику, в том числе американский Брэдли в зоне ответственности группировки Юг. Уничтожены два склада боеприпасов.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.